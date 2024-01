“Sonho de fã”, afirma chef baiana que conheceu Beyoncé em Salvador | A TARDE

A passagem emblemática da cantora Beyoncé por Salvador na última quinta-feira, 21, foi um dos momentos mais memoráveis de 2023 para os fãs baianos da Queen Bey. Quem teve a oportunidade de ficar perto da diva com certeza terá uma recordação emocionante para toda a vida. Uma dessas pessoas foi Takuyra Dantas Costa, chef de cozinha que assinou o buffet do Club Renaissance, festa exclusiva que marcou a pré-estreia do documentário “Renaissance: A Film by Beyoncé”, o qual mostra bastidores da turnê mais recente da artista, no Brasil.



Proprietária da Takuyra Eventos e do Boteco do Viajante, no Pelourinho, ela conversou com o Portal A TARDE sobre como foi conhecer a cantora pessoalmente, experiência que ela definiu como “surreal”. “O sentimento predominante foi uma mistura de empolgação e gratidão. Sou uma grande fã da Beyoncé. Ela é um grande símbolo de representatividade e empoderamento para mim”, disse.

Para evento, a equipe da chef produziu 29 mil salgados. E foram necessários 150 garçonetes e garçons, todos devidamente paramentados com turbantes, para servir os convidados, que elogiaram os profissionais, os quais já têm experiência em organizar eventos internacionais.

Equipe da chef Takuyra Dantas | Foto: Divulgação

De acordo com Takuyra, a própria Beyoncé recebeu no camarim duas bandejas especialmente montadas para a cantora, que, segundo a chef, adorou os camarões encapotados feitos por ela, que é especialista em comida baiana, em especial do Recôncavo.



“O coquetel volante assinado pela Takuyra Eventos foi direcionado para todos os fãs dela que apreciaram esse momento incrível, e eu e minha equipe montamos um menu delicioso alinhado com o padrão de excelência que ela e os fãs merecem. Todos os garçons estavam lindíssimos com turbantes feitos pelo grupo Aybá Africanidades para receber a nossa rainha do pop e R&B”, detalhou.

Takuyra destacou também a importância de Beyoncé ter escolhido a capital baiana para celebrar o lançamento do seu filme no Brasil. “A escolha da nossa cidade para o evento tem um significado especial para a nós, população negra de Salvador. Sinto-me verdadeiramente abençoada por fazer parte desse momento único”, comemorou a chef, que completou: “ter a oportunidade de ver ela ao vivo é uma grande realização profissional e um sonho de fã. Amei!”.