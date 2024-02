TCA abre inscrições para cursos gratuitos de música sinfônica | A TARDE

O Teatro Castro Alves (TCA) está com inscrições abertas para seus tradicionais cursos de iniciação ao universo da música sinfônica. Nesta primeira edição, as aulas serão realizadas entre 26 de fevereiro e 24 de maio, com público-alvo de pessoas maiores de 15 anos. Todos os cursos são gratuitos.

Para participar dos cursos, não é necessário conhecimento prévio já que o propósito é justamente de introdução à apreciação musical e à prática de instrumento. Com encontros na modalidade online, os cursos podem contemplar alunos de várias cidades da Bahia e do Brasil. Os interessados devem garantir vaga, por ordem de inscrição, até 18 de fevereiro, através de preenchimento do formulário disponível aqui.

São oferecidas turmas de três cursos: “A linguagem musical da orquestra sinfônica”, com Alexandre Loureiro, às segundas ou às quartas, das 10h às 12h; “História da música: compositoras e compositores”, com Karina Seixas, às terças, das 19h às 21h, ou às quintas, das 10h às 12h; e “Iniciação à flauta doce”, com Uibitu Smetak, às terças ou às sextas, das 10h às 12h30. Os três professores são músicos vinculados à Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA).

Realizados em parceria com o Centro de Formação em Artes (CFA) da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), os cursos têm um encontro semanal, que são realizados ao vivo através da plataforma Zoom. Com duas salas por semana de cada curso, são 390 alunos contemplados no total.

Para garantir a possibilidade de atendimento ao maior número de pessoas, o candidato só poderá se inscrever em uma das turmas disponíveis e não serão validadas inscrições de quem já participou de cada curso. Finalizadas as inscrições, os participantes receberão por e-mail retorno sobre a vaga até o dia 23 de setembro, devendo confirmar o interesse.

Especificamente no curso “Iniciação à Flauta Doce”, o aluno terá direito ao certificado com 80% de presença nas aulas, também sendo necessária uma prática individual, apresentada na última aula: sejam exercícios abordados ao longo dos encontros de aprendizado ou algum tema livre à escolha do aluno. Além disso, logo na primeira aula, o participante deverá ter em mãos uma flauta soprano (germânica ou barroca). Caso o aluno pretenda adquirir o instrumento, a sugestão é que se opte pela flauta barroca. Para o aluno participar dos exercícios propostos em aula, a câmera deverá estar aberta, visando orientações e correções da postura.

Saiba mais aobre os cursos:

A LINGUAGEM MUSICAL DA ORQUESTRA SINFÔNICA

Com Alexandre Loureiro

Turma 1: segundas-feiras, das 10h às 12h, de 26 de fevereiro a 6 de maio

Turma 2: quartas-feiras, das 10h às 12h, de 28 de fevereiro a 8 de maio

80 vagas por turma (inscrição sujeita à lotação)

Pré-requisito: maiores de 15 anos

Com objetivo de introduzir o público leigo ao universo da música de concerto, o curso foca na apreciação de obras criadas para orquestra sinfônica e em seus instrumentos. São abordados os elementos da música, as características dos instrumentos de uma orquestra, o papel do maestro, os elementos e sinais básicos constitutivos de uma partitura musical, dentre outros temas, visando a audição musical consciente. O curso não objetiva a formação de músicos, mas também é de grande proveito para quem já o é ou deseja ser. O professor e violinista Alexandre Loureiro, bacharel em Música, possui larga vivência em música orquestral, tendo atuado durante muitos anos na OSBA.

HISTÓRIA DA MÚSICA: COMPOSITORAS E COMPOSITORES

Com Karina Seixas

Turma 1: terças-feiras, das 19h às 21h, de 27 de fevereiro a 14 de maio

Turma 2: quintas-feiras, das 10h às 12h, de 29 de fevereiro a 16 de maio

80 vagas por turma (inscrição sujeita à lotação)

Pré-requisito: maiores de 15 anos

O curso abrange a música desde a Idade Média ao inicio do século XX, com suas inúmeras vertentes. Partindo desse enfoque histórico, o aluno irá conhecer os instrumentos de orquestra, como também os instrumentos antigos, o uso de elementos da música em cada época, o contexto histórico-cultural e uma pequena biografia de compositoras e compositores de cada período. Karina Seixas, professora de orquestra, é formada em Licenciatura em Música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com especialização em Arteterapia (IJBA). Integra a OSBA desde 2000 e promove o projeto “A música e os seus segredos” desde 2011.

INICIAÇÃO À FLAUTA DOCE

Com Uibitu Smetak

Turma 1: terças-feiras, das 10h às 12h30, de 27 de fevereiro a 14 de maio

Turma 2: sextas-feiras, das 10h às 12h30, de 1º de março a 24 de maio

35 vagas por turma (inscrição sujeita à lotação)

Pré-requisito: maiores de 15 anos que possuam flauta doce (germânica ou barroca)

O curso destina-se a pessoas que desejem adquirir capacitação elementar em música. Durante as aulas, participantes recebem noções de execução de um instrumento musical (a flauta doce), assim como instrução em teoria musical, percepção e literatura musical (música de concerto). Tem por objetivo capacitar indivíduos com conhecimento musical prático e teórico em nível elementar, como enriquecimento cultural, e lhes oferecer a prática musical enquanto diletantes, visto que um curso profissionalizante seria de maior complexidade e ultrapassaria o escopo desta ação que visa, antes de tudo, um enriquecimento global do indivíduo através da musicalização, e não a formação profissional em música. O projeto justifica-se pela sua importância enquanto veículo de incentivo à aquisição cultural através da arte da música. Uibitu Smetak é violinista da OSBA.