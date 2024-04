Terça da Benção e Orkestra Rumpilezz abrem mês de abril no Pelourinho | A TARDE

A programação do Viva o Centro, em Salvador, neste mês de abril, começa com a Missa Campal, celebrada pelo padre Lázaro Muniz, no Largo do Pelourinho, na terça-feira, 2, a partir das 17h30. A cerimônia, que homenageia o padroeiro Santo Antônio de Categeró, é aberta ao público, e tem a participação do grupo musical da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

Na escadaria da Igreja do Passo, a Orkestra Rumpilezz homenageia Dorival Caymmi e Moacir Santos, numa apresentação que traz arranjos do maestro Letieres Leite. O show gratuito começa às 19h. Até agora, já foram cinco apresentações abertas ao público, desde outubro do ano passado.



Além do evento, todos os dias do mês, nas ladeiras do Pelourinho terão grupos percussivos, além de capoeiristas e baianas que recebem turistas no Terreiro de Jesus.





Serviços O quê: Missa Campal no Largo do Pelourinho - celebrada pelo padre Lázaro Muniz Quando: dia 2 de abril, às 17h30 O quê: Rumpilezz Funfun no Passo Quando: dia 5 de abril, às 19h Onde: Escadaria do Passo Quanto: Gratuito