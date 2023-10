The Platters faz show em Salvador no teatro Casa do Comércio

A banda americana de rock, The Platters, faz show na capital baiana no próximo domingo,24, em comemoração aos 70 anos de carreira. O espetáculo acontece no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 20h30, localizado na avenida Tancredo Neves, em Salvador. Em sua quarta geração, o grupo vocal faz uma turnê por todo o Brasil passando por cidades como Bragança Paulista, Belo Horizonte e Feira de Santana.

Dentre os principais sucessos estão a música “Only You”, “The Great Pretender”, “Smoke Get in Your Eyes”, “The Magic Touch”, “Remember When”, “My Prayer” entre dezenas de outras canções inesquecíveis. A turnê “The Platters Experience” continua a tradição iniciada por Paul Robi, cantor original falecido em 1989 e substituído por B. J. Mitchell pelos 30 anos seguintes até sua morte prematura, no início de 2019.