The Weeknd chega ao Brasil e atende fãs no aeroporto | A TARDE

O cantor The Weeknd chegou no Brasil na manhã desta quinta-feira, 5, e atendeu fãs na entrada do aeroporto do Rio de Janeiro. O cantor canadense se apresenta no próximo sábado, 7, no Estádio Nilton Santos, no Rio, e nos dias 10 e 11 no Allianz Parque, em São Paulo.

Os shows fazem parte da turnê "After Hours Til Dawn", que reúne principalmente faixas dos álbuns “After Hours” e “Dawn FM”, lançados em 2020 e 2022, respectivamente.



Um grupo de fãs que aguardava o artista entregou uma cesta de presentes a ele, que ainda posou para fotos.



Veja o momento:

O HOMEM CHEGOU!



The Weeknd encontrou com fãs no aeroporto do Rio de Janeiro. ❤️

pic.twitter.com/t4xy07lfi0 — The Weeknd Brasil | Fan Page (@SiteTheWeekndBR) October 5, 2023

Presente entregue! Queremos o Abel de Havaianas! 🇧🇷



Parabéns, meninas! 🩷 pic.twitter.com/0TVt4KUVig — The Weeknd Brasil | Fan Page (@SiteTheWeekndBR) October 5, 2023

Fã brasileira com The Weeknd no aeroporto, no Rio. 🥹❤️ pic.twitter.com/Ma0QegYZ7V — The Weeknd Brasil | Fan Page (@SiteTheWeekndBR) October 5, 2023

Abel Makkonen Tesfaye (nome de nascença do cantor) chega à cidade carioca dois dias antes do seu show.