Timbalada grava novo single e clipe com participação de Sheron Menezes

A banda Timbalada segue na produção de seu mais novo single, “Amor É Deixar o Outro Ir”. Composição de Denny Denan, a canção terá um videoclipe que contará com a participação especial da atriz Sheron Menezes.

A convite de Denny, Sheron desembarcou em Salvador neste final de semana para filmar a produção e, além de atuar, ela também dividirá os vocais ao lado do cantor.

Sheron afirmou que ficou lisongeada com o convite. "Não é só participar do clipe, é gravar uma música com a Timbalada e acho isso um privilégio muito grande. Fiquei muito feliz com o convite e com esse momento da minha vida em que eu tô me abrindo, me reconhecendo como uma atriz que canta".

Com direção de Vavá Botelho, fundador e diretor geral do Balé Folclórico da Bahia, o novo clipe foi gravado em dois dias. No domingo, 3, as imagens foram feitas no Litoral Norte e na segunda-feira, 4, na Casa Pia de São Joaquim, na Calçada.

O cantor Buja Ferreira e os ‘timbaleiros’ também participaram da produção, que ainda contou com a presença de uma orquestra. Denny afirmou que a banda já possui um estilo dançante, porém, para além disso, também precisa que suas letras sejam ouvidas de maneira consciente.

”A Timbalada nunca teve isso. Eu quero que as pessoas olhem e falem: olha, a Timbalada pode fazer isso também. A Timbalada é muito linda para ser ouvida e sentida”, frisou o artista sobre a nova música. Ele pontuou ainda que o single promete ser uma novidade na história do grupo, mostrando um outro lado musical dos ‘timbaleiros’.

”Essa música eu fiz em 15 minutos durante a pandemia. Peguei o violão e fiz essa música em que falo do amor, não do amor de um ser humano para o outro, mas do amor como um todo”, completa.

Com previsão de lançamento para as próximas semanas, “Amor É Deixar o Outro Ir” fará parte de um EP que vai contar com quatro faixas e terá o lançamento de três delas durante o verão. O projeto adota um estilo erudito, sem deixar de lado a percussão, marca registrada da banda.