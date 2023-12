Timbalada lança clipe com participação de Sheron Menezes; assista | A TARDE

A banda Timbalada lançou a sua nova música “Amor É Deixar o Outro Ir”, que é uma composição de Denny Denan. A canção também ganhou um videoclipe com a participação da atriz Sheron Menezes.

A convite de Denny, a artista desembarcou em Salvador para gravar e filmar a nova produção e, além de atuar, ela divide os vocais ao lado do anfitrião.

“Não é só participar do clipe, é gravar uma música com a Timbalada e acho isso um privilégio muito grande. Fiquei muito feliz com o convite e com esse momento da minha vida em que eu tô me abrindo, me reconhecendo como uma atriz que canta”, revelou Sheron.

O novo clipe da Timbalada tem direção de Vavá Botelho - fundador e diretor geral do Balé Folclórico da Bahia. As imagens foram feitas no Litoral Norte e na Casa Pia de São Joaquim, na Calçada. O cantor Buja Ferreira e os ‘timbaleiros’ também participam da super produção, que ainda contou com a presença de uma orquestra.

“A Timbalada nunca teve isso. Eu quero que as pessoas olhem e falem: olha, a Timbalada pode fazer isso também. A Timbalada é muito linda para ser ouvida e sentida”, disse sobre a nova música.

“Essa música eu fiz em 15 minutos durante a pandemia. Peguei o violão e fiz essa música em que falo do amor, não do amor de um ser humano para o outro, mas do amor como um todo”, completa.

“Amor É Deixar o Outro Ir” já está disponível nas plataformas de música e no YouTube, e faz parte de um EP que vai contar com quatro faixas e terá o lançamento de três delas ainda no verão.

Assista ao clipe: