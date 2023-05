Tina Turner, rainha do Rock’n Roll, morre aos 83 anos

A cantora americana Tina Turner morreu aos 83 anos nesta quarta-feira, 24. Ela era considerada a 'rainha do rock in roll'. A informação foi divulgada por um assessor da artista. "Tina Turner, a rainha do Rock’n Roll morreu pacificamente aos 83 anos, após doença prolongada”.

A informação também foi compartilhada nas redes sociais da artista. "Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta".

Nascida no estado norte-americano do Teenesse e a viver atualmente na Suíça, Tina Turner morreu em casa, na localidade de Kusnacht, perto de Zurique.

Além de cantora, Tina também atuou como atriz e superou diversos obstáculos pessoais e profissionais durante sua carreira de seis décadas.

Em 2021, no documentário 'Tina', da HBO, ela falou sobre o orgulho que tinha da própria carreira. "Algumas pessoas dizem que a vida que vivi e as apresentações que dei, o apreço… eu deveria estar orgulhoso disso. Eu sou".

Turner ganhou 12 prêmios Grammy, vendeu mais de 200 milhões de álbuns, atuou em vários filmes e escreveu três memórias best-sellers, incluindo uma que foi adaptada para a cinebiografia de 1993 “What's Love Got to Do with It”, estrelada por Angela Bassett como a personagem principal.

Nascida em 1939, ela começou deu início à carreira como cantora de blues em boates aos 16 anos. Em uma das suas autobiografias, ela revelou que sua mãe fugiu de um relacionamento abusivo que vivia com o pai quando ela tinha 11 anos, e, assim, precisou trabalhar para sobreviver cantando em bares.

Em 1975, ela fez sua estreia no cinema como A Rainha do Ácido em “Tommy”, filme britânico baseado na ópera rock de 1969 do The Who. Em entrevista à CBS News em 2019, ela revelou que sofreu um abusos, agressões e estupro por Ike Turner, seu ex-marido.

"Ele não gostou de ter que depender de mim. E eu não queria começar uma briga porque sempre era um olho roxo, um nariz quebrado, um lábio quebrado, uma costela".

Tina Turner e Ike Turner foram uma famosa dupla musical que conquistou sucesso nos anos 60 e 70. Tina, conhecida por sua poderosa voz e energia no palco, e Ike, um talentoso músico e produtor, formaram uma parceria musical de grande impacto. Juntos, eles lançaram hits como "Proud Mary" e "River Deep - Mountain High".