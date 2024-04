Tio Paulinho se apresenta de graça neste fim de semana | A TARDE

Para quem busca opção de diversão, o fim de semana é de programação gratuita para toda a família no Salvador Norte Shopping. Na sexta-feira, 22, das 18h às 20h, a cantora Samba Ohana se apresenta com grandes sucessos do samba.

No sábado, 23, o Grupo Stripulia apresenta peça infantil com tema da Páscoa, às 15h. Para garantir o acesso, basta inscrever-se no App Salvador Norte.

Já no domingo, 24, também a partir das 15h, a diversão das crianças fica por conta de Tio Paulinho, em uma aventura de caça aos ovos, além de pintura facial. Todas as ações acontecem no piso L3.