Titãs reúne 7 integrantes da formação clássica para turnê em 2023

O grupo Titãs anunciou uma turnê que reunirá sete integrantes da formação clássica para comemorar os 40 anos da criação. Os shows acontecerão entre abril e junho de 2023, com apresentação na Arena Fonte Nova em maio. Na capital baiana, os ingressos variam entre R$ 90 a R$ 280.

Arnaldo Antunes, Nando Reis, Paulo Miklos e Charles Gavin se reúnem a Branco Mello, Tony Bellotto e Sérgio Britto. O guitarrista Marcelo Fromer, morto em 2001, será substituído por Liminha.

Batizada de "Todos ao Mesmo Tempo Agora", a turnê passará por dez capitais do país. Em coletiva para anunciar a turnê, Arnaldo Antunes afirmou que os shows comemorarão também a amizade dos músicos.

"A gente vai se divertir. Tem mais anos de amizade do que de banda. Eu fiquei 10 anos, mas sempre que nos reencontramos foi regado a muita risada. Aprendemos tudo juntos. Vamos celebrar esse reencontro".

O primeiro show acontece no dia 28 de abril, no Rio de Janeiro. Confira abaixo todas as datas:

28 de abril - Jeneusse Arena, no Rio de Janeiro

29 de abril - Expominas, em Belo Horizonte,

5 de maio - Hard Rock Live, em Florianópolis

6 de maio - Anfiteatro do Beira-Rio, em Porto Alegre

27 de maio - Arena Fonte Nova, em Salvador

2 de junho - Classic Hall, em Recife

3 de junho - Marina Park, em Fortaleza

7 de junho - Estádio Mané Garrincha, em Brasília

10 de junho - Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba

17 de junho - Allianz Park, em São Paulo