Toni Garrido fará show gratuito em Salvador no dia das mães; entenda | A TARDE

O cantor Toni Garrido fará um show em homenagem ao dia das mães, em maio, em Salvador.

A apresentação aberta ao público acontecerá no sábado, 11 de maio, no Salvador Norte Shopping.

A informação foi confirmada ao Portal A Tarde pelo centro de compras, que afirmou que este será o presente de Dia das Mães do shopping.

O show acontecerá às 18h, no piso L3. Atualmente o cantor está com a turnê “Baile Free”, que considera um mix de música black com eletrônico.

O projeto, lançado em novembro de 2022, celebra uma nova fase da sua carreira solo e seu repertório é marcado por canções inéditas, músicas de sua autoria e parcerias, como “Girassol”, “A Sombra da Maldade”, “Estrada” e “O Erê”, além de canções já interpretadas por ele, como “Solteiro no Rio de Janeiro”, “Palco”, “Lilás”, “Saideira”, “Pescador de Ilusões”, entre outros sucessos.