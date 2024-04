Tony Salles diz que carreira solo começa em 2025: "temos a ideia" | A TARDE

Após 10 anos à frente do Parangolé, Tony Salles se prepara para iniciar sua carreira solo a partir de 2025. A informação foi revelada pelo próprio artista.

"São 10 anos de histórias muito bacanas. Já renovei contratos muitas vezes e 2024 é um ano em que estamos começando a repensar", iniciou o cantor na participação no 'The Noite'.

"Junto com os meus empresários, os donos do Parangolé, temos a ideia de eu seguir com carreira solo a partir de 2025 e escolher um outro cantor baiano para assumir o Parangolé".

Ele contou ainda a história do hit 'Perna Bamba', que estorou no Carnaval deste ano. Tony afirmou que estava viajando, quando o compositor lhe enviou a letra.

"Um dos meus maiores compositores, o Shylton Fernandes, que também fez 'Rapunzel', mandou aleatoriamente a música, a gente viajando e descansando e ele mandou fora do momento de gravação. De primeira eu ouvi, gostei. A Sheila ouviu e teve o mesmo sentimento".