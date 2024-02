Tony Salles fora do Parango? Cantor pode estar de saída da banda | A TARDE

A notícia de que Tony Salles vai deixar o Parangolé no próximo ano, quando o contrato dele com a banda se encerra, deixou muita gente de "perna bamba" nesta quinta-feira, 25. Diante da informação, que circula em alguns veículos de imprensa e nos bastidores do pagode baiano, a coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, foi investigar o caso.

Para alegria de uns e tristeza de outros, a assessoria de Tony Salles confirmou que, de fato, o contrato tem validade até 2025. No entanto, o grupo desmentiu em conversa com nossa reportagem a informação que ele sairá da banda: "não procede".

Ao Portal A TARDE, a assessoria disse não saber informar o prazo exato de encerramento do contrato e se o mesmo será renovado. Tony Salles entrou na banda em 2014 para substituir Léo Santana

Diante disso, os apoiadores de Tony Salles como vocalista da banda Parangolé vão ficar somente com a perna tremendo ao dançar "Perna Bamba", a grande aposta do marido de Scheila Carvalho para o Carnaval de Salvador. A música, que segue caindo no gosto do povo por conta da letra e coreografia, bateu mais de 4 milhões de views no Youtube nesta semana.