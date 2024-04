Turnê comemorativa de The Calling é anunciada no Brasil | A TARDE

A banda norte-americana The Calling anunciou nesta quarta-feira, 17, o lançamento da turnê comemorativa do álbum Camino Palmero, no Brasil. O grupo promete uma série de 18 shows emocionantes entre abril e maio. Os detalhes das apresentações serão descritos em uma coletiva de imprensa exclusiva.

Marcada para o dia 22 de abril, às 19:30h, a coletiva acontecerá em uma luxuosa mansão em São Paulo, reservada apenas para convidados e membros da imprensa. Além de abrir caminho para os shows, o evento é também uma oportunidade para a banda discutir os detalhes da turnê e seu significado especial após tantos anos de sucesso.



"Estamos muito animados para voltar ao Brasil e compartilhar essa experiência única com nossos fãs", afirma Alex Band, o vocalista da banda. "Este evento é uma maneira de nos reconectarmos com a mídia e os fãs, e de celebrar todas as memórias que Camino Palmero nos trouxe."

Este retorno ao Brasil marca uma nova fase para The Calling, celebrando um álbum que definiu uma geração e ainda ressoa com o público.