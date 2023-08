Turnê "Sorriso Maroto As Antigas" anuncia virada de lote e casadinha

A turnê “Sorriso Maroto As Antigas” anunciou o aumento no valor do ingresso, programado para domingo, 13, e a opção de Casadinha. para o show marcado para o dia 30 de setembro, a partir das 21h, na Arena Fonte Nova.

O show terá quatro setores. Serão eles a Arena “Nada de Pensar em Despedida”, Arquibancada Intermediária “Bateu Saudade”, Open Bar “Diz Que Quer Ficar”, com água, cerveja, refrigerante e vodka e Front “Me Olha Nos Olhos”. Os ingressos estão sendo vendidos no Ingresse.

Em celebração aos 25 anos de carreira, o grupo escolheu três cidades para gravação do seu mais novo DVD, intitulado “Sorriso Maroto - As Antigas” e Salvador está entre elas. O repertório tem canções que fizeram sucesso durante a trajetória, como “Ainda Gosto de Você”, “Não Tem Perdão”, “A Primeira Namorada”, “Amanhã”, “Sinais” e “Assim Você Mata o Papai”.