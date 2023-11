Veja data de shows do Soweto, com Belo, em Salvador e Feira de Santana | A TARDE

Os shows da banda Soweto, com a volta do cantor Belo, que irão acontecer nas cidades de Salvador e Feira de Santana ganharam data. As apresentações fazer parte da turnê comemorativa de 30 anos do grupo, que acontece em 2024.

O Soweto irá fazer o show em Salvador no dia 25 de maio. A apresenção em Feira de Santana fica no dia seguinte, 26 de maio.

Reunindo o cantor Belo e os integrantes da banda que marcou a década de 90, a turnê levará os maiores hits do Soweto para o palco e trará canções como “Farol das Estrelas”, “Refém do Coração”, “Derê”, “Tudo Fica Blue” e muitos outros sucessos clássicos que marcaram uma geração.

Além dos destinos baianos, a banda passará por São Paulo, Maceió, Recife, Juiz de Fora, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Campinas, Niterói, Aracaju, Natal, Uberlândia, Brasília, Goiânia, Campos dos Goytacazes, Vitória, Belém, Manaus, Macapá, São José dos Campos, Belo Horizonte, Fortaleza, São Luiz, Teresina, Campo Grande, Cuiabá, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro.

As vendas dos ingressos começarão em breve. Para maiores informações acesse @ssaproducoes .