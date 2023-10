Victor e Leo farão turnê por 30 cidades: "Voltamos"

A dupla Victor e Leo anunciou que fará uma turnê por 30 cidades. Nesta semana, eles já haviam compartilhado um vídeo dando indícios de que retornariam aos palcos após cinco anos afastados.

Na mensagem, eles afirmam que este período foi uma manutenção que os conduziu ao momento atual. "Voltamos para as nossas raízes e abraçamos com tempo quem a gente ama. A nossa história precisava de manutenção como irmãos, então nesses anos reconstruímos a nossa base familiar longe dos palcos".

A dupla contou ainda que os pais ficaram emocionados ao saber do retorno dos irmãos aos palcos. "E é com a mesma emoção que a gente viu nos olhos deles que compartilhamos com vocês, em primeira mão: estamos de volta".

Eles pontuaram que as cidades foram escolhidas "com carinho". "Estaremos juntos curtindo cada segundo e revivendo a emoção que é cantar ao lado de vocês".

A dupla já havia dado indícios de que retornaria aos palcos. Eles compartilharam um vídeo cantando juntos em uma mesa quando José, filho caçula de Leo, faz um questionamento ao pai e ao tio se eles farão show. A dupla se olha e sorri.

A primeira cidade a receber a turnê será São Paulo, no dia 23 de março. Além desta, já estão confirmados shows no Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Florianópolis, Belo Horizonte, Manaus e Uberlândia.