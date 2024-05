Vídeo: Anitta e Madonna simulam sexo oral no palco | A TARDE

Encontro de divas! Madonna recebeu Anitta para uma performance pra lá de ousada de “Vogue”, no show deste sábado, 4, no Rio. A carioca não cantou, mas acabou sendo “jurada” do famoso espetáculo ballroom da canção, que trouxe diversos dançarinos de Madonna se apresentando no estilo vogue dance, incluindo a filha dela, Estere.

Durante a apresentação, Anitta, incentivada por Madonna, simulou receber sexo oral. Ao final, as duas se abraçaram e a norte-americana se declarou: “Anitta, nós amamos você”.

Vale lembrar que Anitta participou da música "Faz gostoso", do disco "Madame X", lançado por Madonna em 2018. Ela já estava entre os possíveis convidados para esta parte do show, um momento em que a norte-americana costuma convidar artistas locais para se juntarem à apresentação.

Em outras cidades, como na Cidade do México, Salma Hayek participou do show de Madonna, caracterizada como a pintora Frida Kahlo, papel pelo qual a atriz foi indicada ao Oscar em 2003.

A turnê também contou com a presença de diversas personalidades, incluindo nomes da moda como Stella McCartney, Donatella Versace e Jean Paul Gaultier, artistas musicais como Kim Petras, Maggie Rogers, Peaches, FKA twigs e Arca, além de figuras da TV como David Harbour e Úrsula Corberó.

Confira a performance de Madonna e Anitta

