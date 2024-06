Vídeo: Família de Xanddy passa perrengue com tubarão em Orlando

Família do cantor estava em tapete de borracha quando teve surpresa - Foto: Reprodução | Instagram

A família e amigos próximos do cantor Xanddy foram surpreendidos durante um passeio de lancha em Orlando, nos Estados Unidos. Dentre eles estava o cantor Tomate, que compartilhou nas redes sociais, quando tiveram a visita inesperada de um tubarão na região onde eles estavam.

O pagodeiro, que vive em Orlando, aproveitou a folga do final de semana para curtir um dia no mar com a família e alguns amigos, entre eles o cantor Tomate, que compartilhou na web o perrengue vivido por todos com a chegada de alguns tubarões na região onde eles estavam.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o cantor Xanddy aparece em uma lancha próximo a Camilly Victoria e a namorada Daze, Tomate e alguns outros amigos da família que estão em cima de um tapete aquático de borracha aos risos. Nesse momento, quando um tubarão-anjo, da espécie Squatina passa debaixo d’água, perto da família.

Com a trilha sonora de ‘A Grande Família’, do sambista Dudu Nobre, Tomate mostrou o momento em que Xanddy tenta tirar toda família do mar após se deparar com o animal.

Amigos de anos, é frequente Xanddy e Tomate estarem nos mesmos lugares e quando estão no Brasil, em shows, o cantor de axé costuma fazer participações nas apresentações de Xanddy.