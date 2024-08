VÍDEO: Forrozeiros organizam missa para Luiz Gonzaga na Bahia

Luiz Gonzaga, o Rei do Baião - Foto: Reprodução

O Rei do Baião, o cantor Luiz Gonzaga, foi homenageado com uma missa especial em sua memória. O sanfoneiro, considerado uma das figuras mais completas, importantes e criativas da música popular brasileira, faleceu em Recife no dia 2 de agosto de 1989, aos 77 anos.

A celebração em homenagem ao cantor de baião acontece desde o ano da sua morte, sempre na primeira segunda-feira do mês de agosto. Na Bahia, a celebração aconteceu neste dia 5, no Santuário Senhor dos Passos, no centro do município de Feira de Santana, na Avenida Senhor dos Passos, às 12h.

A missa ao forrozeiro foi organizado por J. Sobrinho e contou com a presença de Baio do Acordeon e sua Sanfona Branca, presente que ganhou de Luiz Gonzaga em setembro de 1974 também na cidade de Feira de Santana. Além de sanfoneiros, zabumbeiros e trianguleiros que fazem parte do coral, músicas do cancioneiro do Rei do Baião também integraram a celebração.

Veja um vídeo da Missa