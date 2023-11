Vídeo: Léo Santana se pronuncia após polêmica do Baile da Santinha | A TARDE

Com os rumores envolvendo satanismo, o cantor Léo Santana quebrou, neste domingo, 28, o silêncio em torno da polêmica envolvendo a abertura de seu show durante o Baile da Santinha. O artista explicou que a ilustração com a imagem do diabo faz parte da estética do evento e afirmou que acredita em Deus.

“Não restam dúvidas da minha crença para ninguém: unicamente e temente a Deus e a Nossa Senhora Aparecida. Mas sobre o que viralizou do Baile da Santinha, quer por sinal vai completar 10 anos de existência, sabe que é um projeto muito temático, que brinca com a ideia de céu e inferno, do diabinho e santinha, de quem é você no baile”, disse ele.

“É uma brincadeira que levamos para o baile. O público que frequenta sabe da existência da brincadeira. Podemos ter exagerado, sim, na brincadeira do LED, envolvendo aquela imagem, enfim, mas é só isso”, explicou.

Assista:

Reprodução