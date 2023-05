Vídeo: Sidney Magal passa mal e interrompe show em São Paulo

O cantor Sidney Magal passou mal e precisou interromper a apresentação que realizava na noite desta quinta-feira, 25, no SESI de São José dos Campos, interior de São Paulo. O contratempo aconteceu durante um show da "Rádio do Magal", turnê que está percorrendo diversas cidades do país.



Em imagens registradas pelo público presente no evento, é possível ver o artista, de 75 anos, andando com dificuldade no palco. Ele chega a tropeçar e se sentar em um banco até a chegada de uma equipe médica que lhe prestou socorro.

"Está tudo bem, inclusive com meu sangue. Eu vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês", disse o músico, diretamente dos bastidores, em referência a um de seus maiores sucessos.



A assessoria de Magal informou que ele teve um pico de pressão e foi socorrido no 'backstage'.

"A pressão foi normalizada, mas preferimos não voltar. Ele vem de uma sequência de shows, então o pico de pressão é normal para qualquer ser humano. Ele cantou mais alguns hits atrás do palco mesmo. Agora estamos chegando no hotel e ele está bem, não precisou ir para o hospital. Amanhã, já tem outro show marcado", comunicou a equipe.

No entanto, algumas horas depois, o cantor precisou ser internando no Hospital Vivalle de São José dos Campos. Em nota, o centro médico confirmou que Magal deu entrada na unidade e afirmou que seu quadro de saúde é estável.

"Ele está bem, estável, consciente e conversando, mas ainda não há previsão de alta."

O artista pegou o microfone para acalmar o público durante atendimento Reprodução