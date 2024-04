Viúva de Gal Costa diz que filho da cantora está sendo manipulado | A TARDE

Viúva de Gal Costa, Wilma Teodoro Petrillo afirma que Gabriel Costa, o filho da cantora, está sendo manipulado pela namorada supostamente 33 anos mais velha. Ela solicitou na Justiça a realização de uma perícia psicossocial no jovem de 18 anos, em resposta após ele mover um processo que pede a nulidade de um documento assinado por ele mesmo, onde dizia que Wilma vivia com Gal em união estável.

O documento assinado pelo filho foi fundamental para ser reconhecido que Gal mantinha a relação com Wilma como se fossem casadas, o que fez com ela também conseguisse ser registrada como herdeira da artista. As informações são do g1.

Wilma diz que Gabriel mantém um relacionamento com uma mulher de 51 anos, que é mãe da própria ex-namorada, e que deixou de frequentar as consultas com psiquiatra e psicólogo que o acompanha desde a adolescência. A viúva ainda pede que estes profissionais sejam ouvidos como testemunhas no processo, além de alegar que o jovem pode estar em condição de grande vulnerabilidade.

Gabriel, por sua vez, diz que quem o coagiu na verdade foi a ex-namorada de sua mãe. Ele diz que apenas escreveu e assinou a carta porque temia pela própria segurança física e psicológica, já que, à época, morava na mesma casa que a viúva. Após a morte de Gal, em novembro de 2022, ela alega ter sido "submetido por Wilma a ingerir medicamentos de receita controlada, tendo ingressado em estado de tamanho abalo psicológico que teve sua capacidade cognitiva severamente reduzida".

Ele disse que foi ameaçado por Wilma, alegando que a Justiça teria deferido a guarda dele a ela até os 21 anos. Ela teria tentado convencer Gabriel a assinar "um documento de confissão de dívida e que possuía direito sobre 75% dos bens e que, por mera liberalidade, decidiu dividir os bens em 50% para ela e 50% para o herdeiro". A viúva teria dito que "se você não assinar, a gente não recebe o dinheiro e a gente vai passar fome".