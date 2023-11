Viúva de Gal Costa pede desculpa a artista por chamá-la de 'patética' | A TARDE

Wilma Petrillo, a viúva de Gal Costa, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 24, para se retratar publicamente como resultado de um processo movido pela artista visual Daniela Cutait por difamação.

Em junho deste ano, durante uma troca de mensagens com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Wilma fez declarações ofensivas contra Daniela, afirmando que ela "vivia pendurada nos maridos ingênuos", "alugava quartos em sua casa para se bancar" e a chamou de "patética". Wilma questionou até mesmo o mérito de Daniela por ter morado em Nova York por dois anos, insinuando ocupações menosprezadas: “o maior mérito dela é dizer que morou em Nova York por dois anos. Faxineira? Quem sabe. Patética”.

A retratação de Wilma faz parte de um acordo com a defesa de Daniela para encerrar o processo. No Twitter, Wilma admitiu ter proferido informações inverídicas e ofensivas, e pediu desculpas pelos transtornos.

“Eu, Wilma Teodoro Petrillo, reconheço ter proferido informações inverídicas e ofensivas contra Daniela Cutait, bem como danos à honra causados a ela a partir de minhas falas. Portanto venho me retratar publicamente e pedir desculpas pelos transtornos vivenciados por Daniela”, escreveu Wilma no Twitter.

Isabella Borges, advogada de Daniela, celebrou a decisão da Justiça, destacando que a internet não está isenta de leis. Ela enfatizou a possibilidade de buscar ações específicas em casos de crimes digitais, como os crimes contra a honra praticados na internet, para retirar o material do ar, buscar indenização e, quando aplicável, buscar condenação criminal.

“Nesse caso, nossa cliente, Daniela Cutait, buscava a reparação pública por falas difamatórias proferidas nas redes sociais. O acordo para a retratação pública foi o caminho escolhido para a reparação dos danos, com pedido de desculpas no mesmo meio no qual as falas foram proferidas, via aplicativo X (ex Twitter)”, disse.

No mesmo contexto, em julho deste ano, a revista Piauí publicou uma matéria detalhando a complexa relação entre Gal Costa e Wilma Petrillo. Fontes ouvidas pela publicação acusaram Wilma de praticar golpes usando o nome de Gal em contratantes de shows, amigos e na própria cantora, que faleceu em novembro de 2022. Na época, Daniela Cutait afirmou que teve seu nome incluído no Serasa devido a contas da casa que vendeu para a cantora, as quais não foram pagas nem transferidas de titularidade.