Vivendo do Ócio lança single ’O Ouro’ em show neste sábado

De volta a Salvador e agora em trio, a banda de rock Vivendo do Ócio está em um momento de reinvenção. Amanhã, na Casa Rosa, a banda vai apresentar sua mais nova criação inédita, o single O Ouro.

O vocalista e guitarrista Jajá Cardoso, o baixista Luca Bori e o guitarrista Davide Bori integram o grupo com mais de 17 anos de história na produção de música autoral independente, com fãs por todo o país.

Com um show baseado nas músicas mais escutadas nas plataformas de áudio e mais pedidas durante as apresentações, Nostalgia, Radioatividade, canções do álbum O Pensamento é um Imã (2012) não poderiam deixar de estar presentes. Fora, Mônica, canção do primeiro álbum do grupo, também estará presente no repertório do show deste sábado.

Mas a inédita da noite será O Ouro, single que traz nuances de um relacionamento longo vivido pelo vocalista e é o primeiro lançamento desde o mais recente álbum, Vivendo do Ócio, de 2020. A canção representa um momento de renovação para a cultuada banda soteropolitana.

“Depois da saída do baterista Dieguito Reis, agora somos um trio e estamos todos morando em Salvador novamente. Isso está trazendo de novo aquela atmosfera que tínhamos no início da banda, o pertencimento a nossa cidade e também de ter tempo para se reunir, criar juntos. Esse frescor está sendo muito bom para gente, estamos produzindo bastante e essa nova música abre os caminhos para uma série de novos lançamentos que estão por vir”, conta Jajá Cardoso.

O momento contará com show de abertura da banda Tangolo Mangos. Unindo ritmos como o rock clássico, MPB, psicodelia e música regional nordestina, a banda tem destaque na nova cena baiana. Produzido com Gabriel Burgos, integrante da banda B.A.G.U.M, o show conta também com o baterista como convidado.

“A Tangolo Mangos é uma banda que a gente tem muita admiração e a versatilidade deles também combina com a nossa forma de tocar. O show de abertura deles vai deixar nossa noite ainda mais incrível e estamos preparando uma surpresa para o público junto com eles”, comenta o vocalista.

17 anos de música autoral

De estrada longa e frutífera, a Vivendo do Ócio se transformou ao longo desses 17 anos, consolidando um estilo que une rock alternativo, reggae e referências à música baiana. A banda surgiu em 2006, com Jajá Cardoso e Luca Bori, integrando Davide Bori, a Vivendo do Ócio impressionou público e crítica desde o seu primeiro CD, Nem Sempre Tão Normal, lançado em 2009.

“A gente passou por muita coisa junto, muitas mudanças pessoais e também na nossa sonoridade, que foi ganhando cada vez mais identidade e agregando novas misturas de ritmos, o nosso último disco homônimo, Vivendo do Ócio, deixa isso bem evidente”, explica Jajá.

O single O Ouro buscou deixar fluir toda a energia criativa da banda, contando a mixagem e masterização de Gabriel Zander. Neste novo show, o trio espera emocionar o público e compartilhar mais um fruto do ócio criativo do trio.

“Essa música tem bastante da nossa identidade mesmo, produzimos ela em conjunto no estúdio de forma bem natural, apenas deixando fluir. Essa música fala sobre o peso, desgaste e nuances de um relacionamento longo entre duas pessoas e com certeza leva um pouco de inspiração em coisas que passei em meus relacionamentos”, afirma.

O grupo soteropolitano, antes quarteto e agora em trio, consolidou uma base fiel de fãs em torno da música feita por eles. O rock alternativo munido de muita criatividade de Vivendo do Ócio segue embalando o público e se reinventando.

“Ser uma banda autoral e independente é difícil, nós temos o privilégio de ter uma base nacional de fãs que construímos com muito suor em todos esses anos de estrada, o que nos proporciona fazer shows em diversas regiões do Brasil”, ressalta o vocalista.

A banda já se apresentou em festivais importantes como o Lollapalooza, em 2013, o Italian Wave, dois anos antes, além de duas indicações ao VMB 2012, com O Pensamento É Um Ímã (2012), concorrendo a Melhor Disco, e Nostalgia na Categoria Melhor Música.

Os ingressos para o show na Casa Rosa estão disponíveis pela plataforma do Sympla, custando R$ 60, a inteira e R$ 30, a meia-entrada. Para aqueles que pagam inteira, a casa disponibiliza a opção de ingresso solidário, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível na entrada do evento mediante o pagamento de apenas R$ 40.

Vivendo do Ócio / Abertura: Tangolo Mangos / Amanhã, 22h / Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho) / Ingressos entre R$ 30 e R$ 80 / Vendas: Sympla / Classificação indicativa: 18 anos

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.