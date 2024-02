Vocalista da Diamba anuncia saída da banda e novo projeto | A TARDE

Vocalista e fundador da Diamba, o cantor Duda Sepúlveda está de saída da banda baiana de reggae. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira, 8, pelo artista em suas redes sociais.

“Venho aqui em nome de toda essa gratidão, todo o respeito por toda a equipe, por todos aqueles que trabalharam com a banda de ambas nesses 28 anos e por você que já curte desde o início, ou você que recentemente passou a conhecer a banda, venho fazendo um comunicado de que estou deixando os vocais da banda de ambas, partindo para uma jornada agora solo”.

Duda, que era conhecido como “Duda Diamba” revelou que passará a adotar o nome “Duda e a Onda". “Duda e a Onda, que essa é a nova onda do Duda. E a gente vai partir para um novo show, um novo repertório, um novo momento dessa carreira maravilhosa que é a carreira da música”.

Com 28 anos de estrada, a Diamba, sob o comando de Duda já gravou cinco álbuns de forma independente. O artista é o único cantor de reggae de Salvador a participar da gravação do DVD "Natiruts Reggae Brasil" e o único nordestino a dividir o palco com o lendário grupo jamaicano The Wailers, em 2015.

São de Duda composições como "Loucura Maior", interpretada por Saulo Fernandes, e "Caribean Nights", com a participação de Alexandre Carlo do Natiruts. Além das realizações musicais, ele trabalhou como apresentador de rádio na Transamérica, contribuiu para a curadoria de projetos culturais tais como Festival Hype e Salvador Cidade Reggae.

O artista fez questão de agradecer a banda pela trajetória. “Quero deixar aqui bem claro toda a minha gratidão aos meus parceiros, co-fundadores e aos músicos de apoio que sempre estiveram junto com essa banda emblemática que marcou e marca e vai continuar marcando com seu legado musical a vida de todos vocês e de muita gente que essa música ainda há de alcançar”.

A primeira apresentação solo de Duda será neste sábado, 10, às 21h30, na Praça Municipal, no Centro. O artista prometeu um novo repertório, mas repleto de clássicos da carreira. “Deixo com muito carinho e muito amor e uma lembrança fantástica de cada momento, de toda a complicidade, todo o envolvimento com os meus parceiros que fundaram essa banda comigo, os que ficaram pelo caminho, deixaram a banda antes e agora, os que caminharam com a gente até agora e os colaboradores”, finalizou ele.

Confira o comunicado oficial: