Wagner Tiso celebra 60 anos de carreira com show na Praia do Forte

Praia do Forte recebe, a partir deste sábado, 16, a terceira edição do projeto TAMAR Cultural. Além de oficinas e da exposição A Arte Salva, do artista paulistano Eduardo Srur, a cereja do bolo desta edição será o show de música instrumental Dudu Lima Convida Wagner Tiso.

Reconhecido como um dos maiores contrabaixistas da atualidade, a partir das 20h de hoje, o compositor mineiro Dudu Lima recebe e homenageia o músico, arranjador, regente, pianista e compositor, também mineiro, Wagner Tiso, 77, que está completando 60 anos de carreira. A abertura da noite será com a banda Tamaravilhoso e seus convidados.

“O propósito deste show é sempre mostrar esta parceria maravilhosa que o projeto Tamar tem com a cultura, em especial com a música. Valorizar a arte, a cultura junto com a causa nobre do Tamar que é a de defender a natureza”, comenta o contrabaixista.

E complementa, informando que o show de hoje à noite traz na essência o repertório do Clube da Esquina e afins, como Beatles, jazz, música universal, além de composições do maestro e do próprio Dudu Lima.

Ele diz ainda que reverenciar Wagner Tiso é reconhecer a importância dele para a música brasileira e universal. “Autor de arranjos emblemáticos do Clube da Esquina. Um compositor de mão cheia e alguém com quem tenho grande afinidade musical. É preciso valorizar aqueles que merecem, e o maestro, com certeza, é um deles. É um patrimônio da cultura universal brasileira”. Wagner agradece e diz que ser homenageado por Dudu é “uma honra impressionante”.

Tocando juntos, há mais de 15 anos, os dois estão rodando o país com a turnê de 60 anos de carreira do pianista mineiro. “A gente tem uma parceria grande, de muitos anos, e é uma alegria muito grande tocar com o maestro”, enfatiza Dudu.

Exposição e oficinas

A Arte Salva, mostra do artista paulistano Eduardo Srur, conhecido pelas grandiosas intervenções urbanas sobre questões ambientais e políticas, será aberta no dia 21 de setembro (quinta-feira), no Centro de Visitantes de Praia do Forte, e vai até 22 de outubro, com entrada gratuita.

Esta é primeira vez que Srur expõe na Bahia e, entre outros materiais, ele utiliza redes fantasmas coletadas do mar, que representam hoje uma das maiores ameaças à vida das tartarugas marinhas no Brasil. Também integram a mostra, boias salva-vidas originais de uma obra colaborativa realizada em Brasília, em 2011.

Eduardo acredita que o papel da arte é resgatar a consciência do público para questões importantes e que o Tamar cumpre essa missão no campo ambiental. Nos dias 22 e 23 de setembro, o artista ministrará duas oficinas abertas ao público, mostrando como a arte sustentável pode transformar realidades através da reciclagem de plástico. Srur vai mostrar, na prática, como podem ser reaproveitados e reutilizados os objetos plásticos descartados.

Coordenada pelo rapper, produtor musical e educador Nagô Beets, o público também poderá participar gratuitamente da Oficina de Arte e Reciclagem, que acontece hoje. Enquanto isso, estudantes de escolas públicas locais serão contemplados com a Oficina de Musicalização a partir de materiais recicláveis, como garrafas pets, cabides plásticos, tampinhas, papelão e embalagens plásticas.

Amanhã acontece a Oficina de Arte e Reciclagem com o duo ZalinDmun, formado pelos artistas Eduardo Rodrigues e Zana Nacola.

A terceira edição do TAMAR Cultural conta com a Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Braskem e da Unigel, realização da Trevo Produções, Projeto Tamar, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução.

Ingressos para o show Dudu Lima convida Wagner Tiso podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

Dudu Lima convida Wagner Tiso / Show de abertura: Banda Tamaravilhoso e convidados / Hoje, 20h / Centro de Visitantes do Projeto Tamar (Praia do Forte, Mata de São João) / R$ 40 e R$ 20 / Vendas: Sympla e Bilheteria do Tamar