Zé Neto e Cristiano recebem relato após pagarem cirurgia de fã

O compromisso de arcar com o procedimento ocorreu durante um show na cidade em 2023 - Foto: Reprodução

A dupla Zé Neto e Cristiano recebeu um vídeo de agradecimento, após um show em Petrolina (PE), por arcar com uma cirurgia de escoliose para a filha de uma fã, avaliado em R$ 150 mil. O compromisso de arcar com o procedimento, junto com o cantor Gustavo Lima, ocorreu durante um show na cidade em 2023.

Nas imagens que circulam pelas redes, a fã aparece ao lado da filha, ainda em fase de reabilitação, e a menina aproveita para também agradecer pela colaboração.

“Naquele dia, foram lágrimas de [um pedido de] ajuda. Hoje, são lágrimas em agradecimento. Obrigada, a Zé Neto e Cristiano e a Gusttavo Lima. Aqui, gente, está minha pequena, por quem tanto pedi ajuda naquele dia [do show]. A cirurgia dela de escoliose foi realizada. Muito, muito obrigada”, declarou a mãe.

Em seguida, a criança deixa uma mensagem: “Muito obrigada por proporcionarem uma melhora em minha vida. Que Deus dê tudo em dobro e que nenhum mal aconteça a vocês. Até breve”. No fim do vídeo, a menina aparece andando pelo corredor de um hospital, acompanhada de uma profissional da saúde.

Depois da mensagem de agradecimento, o vídeo da fã sendo chamada ao palco com um cartaz em mãos e pedindo ajuda aos cantores durante o show em Petrolina voltou a circular na internet.

Na ocasião, ela contou a Zé Neto e a Cristiano que precisava de R$ 150 mil para conseguir a cirurgia da filha, e os sertanejos disseram que pagariam pela operação junto a Gusttavo Lima, que também se apresentaria no show.