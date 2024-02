Zé Neto é diagonsticado com dengue e tem shows cancelados | A TARDE

O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, foi diagnosticado com dengue e teve shows cancelados em São Paulo. O cantor terá que ficar em repouso durante três dias.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, os filhos do cantor cantam um louvor em um quarto de hospital. “Grato a Deus pela dádiva da vida, pela proteção no recente acidente. A família, amigos e as mensagens carinhosas dos fãs são luzes que iluminam meu caminho. Obrigado por cada oração e por mais oportunidade de seguir em frente”, diz a legenda.

Assessoria do cantor publicou comunicado nas redes sociais | Foto: Reprodução | Instagram

O cantor sofreu um acidente em dezembro de 2023, quando saia de seu rancho em Fronteira, em Minas Gerais, na noite de terça-feira, 5, quando invadiu a pista contrária e capotou, depois de uma colisão lateral com uma carreta.



Nas redes sociais, o produtor da dupla sertaneja, Genilson Farias, informou que Zé Neto precisou desviar de um animal que atravessou para não bater contra um ciclista que transitava na mesma via.