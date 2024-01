Zé Vaqueiro diz estar aberto a parcerias com artistas baianos | A TARDE

Pela segunda vez no Festival Virada Salvador, Zé Vaqueiro se apresenta na Arena Daniela Mercury nesta quinta-feira, 28, primeiro dia do evento. Antes, o cantor afirmou estar feliz com a possibilidade de retornar à capital baiana.

"Sempre que eu volto a lugares que eu já toquei, isso me deixa com o coração mais confortado. A gente vê que fez um bom trabalho. É uma honra e um prazer maravilhoso estar trazendo o nosso show para cada uma das pessoas que vão curtir essa noite".

Ele contou que está aberto a parcerias com artistas baianos e enxerga nisso a possibilidade de expandir os gêneros musicais a novos públicos.

"Estou sempre aberto a parcerias. A gente acaba furando bolhas e dividindo esse relacionamento de públicos com o público. Quanto gênero aqui tem também. Eu tô sempre aberto a parcerias, isso facilita muito mais".

Ele celebrou ainda a viabilidade que as redes sociais dão ao surgimento de novos talentos, como aconteceu com ele, que estourou para o país durante a pandemia.

"Graças a Deus, tem muita gente nova. Surgiu também em outros gêneros, não só do piseiro. Eu fico muito feliz. O quanto a nova geração tem tanta gente nova e surgindo a cada dia mais, porque eu vejo que a internet hoje deu a facilidade imensa para a visibilidade de nossos artistas, novos talentos e também a rapidez com que isso aumenta e proporciona muito mais para a carreira de uma artista que às vezes não tem tanta condições no começo".