Bando de Teatro Olodum abre inscrições para oficina gratuita | A TARDE

Estão abertas, até o dia 15 de março, as inscrições para mais uma edição da Oficina de Performance Negra, oferecida gratuitamente pelo Bando de Teatro Olodum. Os participantes recebem aulas de teatro, música, dança e memória e identidade negra.

Para participar da oficina é preciso ter mais de 18 anos. Não é necessário ter experiência em artes cênicas e as inscrições vão até o dia 15 de março e serão por meio do Formulário Online disponível no perfil do grupo.

A edição 2024 da Oficina de Performance Negra do Bando de Teatro Olodum acontecerá entre março e junho, em três núcleos: Subúrbio, no Centro Cultural Plataforma; Cidade Baixa, no Espaço Cultural Alagados; e Centro Histórico, nas dependências do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), com 20 vagas em cada unidade. Ao final da formação, cada núcleo fará uma mostra e o encerramento será com um espetáculo reunindo todos os participantes.

Além dos mais de 30 espetáculos teatrais montados e da participação em séries e filmes, como Ó Paí, Ó, o Bando já revelou talentos como Lázaro Ramos, Érico Brás, Sulivã Bispo, Edvana Carvalho, Virginia Rodrigues, entre outros artistas que brilham no teatro, no cinema e na televisão brasileira.

“Com as oficinas de Performance Negra, o Bando se conecta com os diversos públicos e movimentos artísticos da cidade, compartilhamos nossas experiências, inspiramos os talentos que estão nas comunidades negras e que são despertados nas trocas com os artistas veteranos por meio de uma metodologia desenvolvida pelo Bando, que une o teatro, a dança, a música e uma tomada de consciência sobre nosso papel como artista negro em uma sociedade racista”, explica o ator Fabio Santana, que integra o Bando de Teatro Olodum desde 2002, e antes disso já tinha o grupo como referência para a companhia de teatro que participava no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A Oficina integra o projeto Cabaré da Rrrrraça 25+25, que conta com o patrocínio da Wilsons Sons através da lei de incentivo fiscal municipal Viva Cultura, e busca celebrar os mais de 25 anos de estreia de um dos maiores sucessos da trajetória do Bando de Teatro Olodum.

O projeto prevê, além da Oficina de Performance Negra, uma série de debates e a encenação do espetáculo. O Bando prepara uma nova temporada da peça para maio de 2024, com novidades como figurinos inéditos, situações atuais e convidados especiais.