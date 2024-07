Bando de Teatro Olodum faz seminário sobre empreendedorismo e arte

Na oportunidade, haverá também a cerimônia de entrega dos certificados para mais de 90 jovens - Foto: Divulgação

O Bando de Teatro Olodum realiza, nesta quinta-feira, 4, o Seminário Oro Dudu, com o tema ‘Arte negra empreendedora: como projetar e financiar a cultura negra no Brasil?’ O evento gratuito, que acontece às 19h, no Espaço Xisto Bahia, nos Barris, tem como palestrante o publicitário e consultor de negócios, Paulo Rogério Nunes da aceleradora de negócios Vale do Dendê.

Na oportunidade, haverá também a cerimônia de entrega dos certificados para mais 90 jovens de diferentes bairros de Salvador e Região Metropolitana que participaram das Oficinas de Performance Negra 2024. As formações aconteceram entre março e junho, contemplando os conteúdos do teatro, da dança, da música, do audiovisual e da memória e identidade negra, sendo ministradas pelo próprio elenco do Bando de Teatro Olodum. Além, disso, na data serão exibidos os filmes produzidos pelos núcleos que foram sedes das formações, sendo eles o Centro Cultural Plataforma, o Espaço Cultural Alagados e o Muncab.

Os oficineiros foram Arlete Dias, Cássia Valle, Cell Dantas, Daniel Vieira (Nine), Ednaldo Muniz, Fábio Santana, Gerimias Mendes, Jamile Alves, Jorge Washington, Leno Sacramento, Maise Xavier, Merry Batista, Naira da Hora e Rejane Maia.

Cabaré da Rrrrraça 25+25

O projeto Cabaré da Rrrrraça 25+25 conta com o patrocínio da Wilsons Sons, através da lei de incentivo fiscal municipal Viva Cultura, e busca celebrar os mais de 25 anos de estreia de uma das mais importantes obras das artes negras do Brasil. O projeto inclui oficinas de performance negra em três comunidades de Salvador, debates sobre relações raciais e ações inclusivas como a acessibilidade do espetáculo e a destinação de ingressos a pessoas com deficiência, estudantes de escola pública, entre outros grupos.

O quê? Oro Dudu – Arte negra empreendedora: como projetar e financiar a cultura negra no Brasil?

Quando? 04 de julho (quinta-feira), às 19h

Onde? Espaço Xisto Bahia

Gratuito