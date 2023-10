Coletivo CORRE estreia "peça Museu do Que Somos" no TCA | A TARDE

O que é um museu? Quem escolhe o que é exposto? Como é o seu museu? Estas perguntas inspiraram o CORRE Coletivo Cênico, autor da peça Museu do Que Somos. O espetáculo fará sua temporada de estreia na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, entre os dias 12 e 22 de outubro, de quinta a sábado, às 20h, e domingos, às 19h.



Com direção e dramaturgia de Luiz Antônio Sena Jr., a obra mistura teatro, performance e museologia, convidando o público a experienciar o lugar de curador de uma exposição. Segundo os organizadores, ela discute questões sociais urgentes como a perspectiva de comunidade, a hegemonia das narrativas, as representações afetivas, os impactos do colonialismo e as camadas de registro e exposição a qual temos vivido em meio a digitalização da humanidade.

Em cena, os atores Anderson Danttas (Ruína de Anjos, Flor de Julho, Dandara), Muri Almeida (Banzo, Lola Apple) e Rafael Brito (Desviante, Afronte-Akulobee, PARA-ÍSO) refletem com o público sobre "o que somos como humanidade? qual é o patrimônio que temos construído para as gerações futuras? como dou conta do legado de meus ancestrais?".

Sem financiamento, a peça marca a estreia oficial do CORRE Coletivo Cênico nos palcos. Os ingressos para a peça Museu do Que Somos são vendidos na plataforma Sympla e na bilheteria do Teatro Castro Alves, com valores de R$50 (inteira) e R$25 (meia), havendo descontos de 40% sob o valor da inteira, para quem levar uma peça de roupa para doação.

Serviço

O quê - peça Museu do Que Somos

Quando - 12 a 22 de outubro - quinta a sábado, às 20h, e domingo, 19h

Onde - Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Ingressos - R$50 (inteira) e R$25 (meia) - plataforma Sympla e na bilheteria do local.