Companhia de Teatro apresenta peça inspirada em Peter Pan | A TARDE

A Cia de Teatro Sintonia apresenta, neste final de semana, o espetáculo “Brincando de ser Peter”. O evento acontece no Centro Cultural Sesi Casa Branca, no bairro Caminho de Areia, na Cidade Baixa, na Sala Letieres Leite.

Baseado no livro de Peter Pan, o espetáculo mistura magia, fantasia e aventura. No dia 2 de junho as sessões serão às 15h e às 17h. Já no dia 9 de junho será apenas uma sessão às 17h. Sob a direção de Lais Almeida, o espetáculo conta a história

de um garoto que não recebe a atenção que gostaria de seu pai, pois o mesmo só vive trabalhando e sem tempo. O pai, por sua vez, enxerga o filho como um adulto e cobra dele atitudes que não cabem a um menino de 10 anos.

Nessa vida entre cobranças e solidão, o menino Peter conhece a sua vizinha Wendy quando ela contava histórias para os irmãos na varanda de casa. Assustado com a situação, Peter sai correndo, mas reencontra Wendy depois que algo mágico acontece. Juntamente com Wendy, ele vai parar na Terra do Nunca e vivem diversas aventuras com a fada Sininho.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo link disponível na bio do instagram @ciadeteatrosintonia ou através do WhatsApp 71 4141-7328.





Serviços Evento: Espetáculo “Brincando de ser Peter”

Local: Centro Cultural Sesi Casa Branca – Sala Letieres Leite Data: 02/06/2024; 09/06/2024; Horário: 15h e 17h Duração: 60 min Ingresso: R$ 30 inteira | R$ 15 meia Classificação: Livre

