Espetáculo "A Revolução" volta a Salvador com apresentações gratuitas | A TARDE

O espetáculo "A Revolução" chega a Salvador mais uma vez no próximos domingos 22 e 29 de de outubro e 5 de novembro, com apresentações gratuitas que acontecerão em diferentes pontos da capital baiana. A peça é uma adaptação da dramaturgia "Revolução Na América do Sul" (1957), escrita pelo renomado dramaturgo Augusto Boal. Com sessões marcadas para às 16h, o público poderá apreciar sempre às 16h, nas praças Dois Julho, no Campo Grande; Lord Cochrane, na Avenida Garibaldi, e da Revolução, em Periperi, no Subúrbio Ferroviário.

A trama se desenrola em um futuro distante, em 2090, ou em um universo paralelo em 2023, o que possibilita ao público uma conexão com a realidade atual. Nesse cenário, as relações de trabalho e classe são retratadas de forma predatória, em que a revolução ainda é uma utopia, mas que custa pouco sonhar. O enredo acompanha a vida e a morte de José da Silva, um indivíduo comum da classe operária, proporcionando uma reflexão profunda sobre as questões sociais e políticas.

Segundo o diretor Alan Aljó, o espetáculo não é apenas uma celebração da rica história da Bahia, mas também um convite para a reflexão sobre o passado e a imaginação de um futuro melhor. "A Revolução dará vida a momentos históricos impactantes, incorporando o espírito revolucionário que moldou a Terra da Liberdade.”