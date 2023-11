Espetáculo “Árcade" tem curta temporada em Salvador | A TARDE

Após estrear em Feira de Santana no ano passado, passar pela capital baiana e circular pelo interior da Bahia com apresentações em Alagoinhas, Paulo Afonso e Jequié, “Árcade - Versos para Olhar o Tempo” retorna a Salvador. As apresentações acontecem nos dias 25 e 26 de outubro, quarta e quinta-feira, às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho. Os ingressos estão à venda no Sympla por R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia.

O espetáculo marca a retomada do ator Daniel Arcades, depois de um hiato de quatro anos, quando esteve dedicado a projetos como o roteiro co-assinado do longa “Ó Paí Ó 2”, que estreia em novembro. Além do seu primeiro livro “Trilogia da Chacina”, lançado em 2022, e diversos outros trabalhos em teatro, cinema e televisão.

A peça se passa no interior da Bahia. Daniel afirma que a escolha territorial se relaciona com o lugar que nasceu, além do interior não ser um lugar em que as pessoas estão correndo contra o tempo, como em outros locais.

“Árcade” é um passeio poético, autobiográfico e também ficcional pelas diversas visões acerca da economia do tempo e da busca pela praticidade no dia a dia. Com poemas inéditos do próprio ator e intervenções de canções e poesias conhecidas no cenário literário, a peça traz a observação do tempo e a busca por sentir-se vivo como pano de fundo para uma chamada de reflexão sobre questões atuais como a falta de tempo, a necessidade de sempre precisar dar conta de tudo e, a partir disso, ansiedades e angústias que afligem as pessoas.

Produzido pela Dan Território de Criação, “Árcade” tem direção e dramaturgia assinadas por Thiago Romero, produção de Laíse Castro e assistência de direção de Antônio Marcelo. Completam a equipe Victor Hugo Sá, na iluminação, e Edeise Gomes na direção de movimento.





Serviços O que: “Árcade - Versos para Olhar o Tempo”, de Daniel Arcades Quando: 25 a 26 de outubro de 2023 (quarta e quinta-feira), às 20h Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho

Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)