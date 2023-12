Espetáculo “Auto da Compadecida” volta a cartaz com ingressos a R$ 2 | A TARDE

O espetáculo “Auto da Compadecida" chega a sua sexta temporada em Salvador com preços populares. As sessões serão na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, nos dias 13, 14, 20 e 21 de janeiro de 2024, aos sábados, no horário das 19h, e domingos, às 11h, a preços populares.

Os ingressos serão vendidos em lotes, aumentando gradativamente, com o primeiro lote a R$ 2 (até dia 10/12/2023). Já o segundo lote será vendido a R$ 5 (até 17/12/2023) e o terceiro lote, a R$ 10 (até dia 13/01/2024). Por fim, os ingressos serão vendidos a R$ 15, sendo este o quarto e último lote, que seguirá a partir de 13/01/2024, data da primeira das quatro apresentações. É possível ser adquirido pelo Sympla.

A obra do paraibano Ariano Suassuna tem direção e encenação de Fábio Tavares (“Lenda das Yabás” [2012], “Fé” [2017], “Temporada Final” [2022] e “Navalha na Carne” [2023]). O espetáculo ganhou uma pequena alteração na estrutura do seu roteiro, que inicia pelo fim, ou seja, as personagens já começam mortas, no céu, e a trama se desenrola contando como elas chegaram ali, dando ainda mais amplidão às peripécias dos dois anti-heróis, malandros e mentirosos, João Grilo e Chicó, criados pelo dramaturgo Ariano Suassuna.

O público baiano poderá conferir os personagens icônicos e o enredo voltado para a comicidade e a religiosidade, em interpretações endossadas pelo elenco composto por Amanda Cambeses, Augusto Barbosa, Duda Lemos, Ramon Almeida e Thales Moreira, que formam o elenco fixo do Centro Cultural Ensaio e que acompanham a direção já há quatro projetos consecutivos.

Para compor os demais moradores da cidade de Taperoá, foi formado um elenco que mescla atores experientes e outros em iniciação de carreira, entre eles, Lis Gabrieli, Lucas Teixeira, Luís Muniz, Maria Franco e Vitória Guimarães, tecendo uma história de muito humor e fantasia, da qual nem a Compadecida escapa, muito menos o maldito Encourado.