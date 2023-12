Espetáculo celebra 80 anos da Hora da Criança em Salvador | A TARDE

A organização social, Hora da Criança, celebra 80 anos com o espetáculo Timide que será encenado na próxima sexta-feira, 15, às 19h e no sábado, 16 e domingo, 17, às 17h, no teatro que leva o mesmo nome da instituição, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O ingresso custa R$ 40 (preço único) e poderá ser adquirido de forma presencial até quinta-feira, 14, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h.

A peça, que é uma remontagem de autoria de Adroaldo Ribeiro Costa, foi escrita em 1957 e aborda os altos índices de mortalidade infantil na década de 1950. No palco, 200 crianças estarão em cena compartilhando suas vivências e experiências ao longo desse ano de 2023, de forma lúdica.

A presidente da Hora da Criança, Josélia Almeida, refletiu a respeito da necessidade de discussão do tema que, mesmo após 66 anos da peça, o assunto permanece atual. “A importância de discutir os cuidados com criança é perene e _Timide_fala disso: dos cuidados com os pequenos cidadãos, sobretudo no que diz respeito à sua saúde”, pontuou.

O enredo narra a história de um menino, Timide, morador de Vila Vida, que é acometido por uma grave doença, consequência de uma disputa entre a Fada Doença e a Fada Saúde, rainha de Vila Vida. No desenrolar da trama, as crianças da vila se reúnem para vencer a enfermidade e garantir os seus direitos. Assim, a fantasia serve como metáfora para discussão dos cuidados com a saúde fisiológica das crianças, o olhar preconceituoso e autoritário do adulto para a criança, e a importância de políticas que assegurem os direitos dos pequenos cidadãos.

O diretor do espetáculo, Guilherme Hunder, que também foi assistido pela instituição quando criança, retorna à casa na condução artística deste processo. Para ele, a encenação de 2023, interage com a perspectiva da criança na atualidade, trazendo para a cena brincadeiras populares de ontem e de hoje, com uma percepção plural de infância. “Sob a perspectiva de acender seu protagonismo, a partir de provocações das crianças que foram conduzidos os caminhos visuais do espetáculo. Embora tenha uma estética contornada pelos anos 50, os cenários e figurinos foram pensados a partir do processo criativo com desenhos e contribuições das crianças”, acentuou.

Serviço

O quê: Espetáculo Timide

Quando: sexta (15), às 19h; e sábado (16) e domingo (17), às 17h

Onde: Hora da Criança, na Avenida Juracy Magalhães, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador

Quanto: O ingresso custa R$ 40 e poderá ser adquirido de forma presencial, na Hora da Criança, até quinta-feira (14), das 8h às 11h e das 13h30 às 17h