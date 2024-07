Espetáculo ‘Chiquita com Dendê’ estreia 2ª temporada em Salvador

Rita Assemany está de volta aos palcos com o espetáculo - Foto: Divulgação

A segunda temporada do espetáculo ‘Chiquita com Dendê’ já começou no Teatro Molière da Aliança Francesa, na Ladeira da Barra. As apresentações acontecem aos sábados (18h) e domingos (19h), nos dias 6, 7, 13, 14 e 20 de julho. Os ingressos custam R$ 80 | R$ 40, à venda só pelo WhatsApp (71) 99921-2368.

A atriz Rita Assemany - que integra o elenco de ‘Justiça 2’ da Globoplay - está de volta aos palcos com o espetáculo. Ela diz que ‘Chiquita com Dendê’ é um recital satírico que mistura poesia e humor, “um musical de bolso”.

“Escrito por Aninha Franco, o espetáculo funciona como um pequeno tratado íntimo sobre a Bahia, feito em verso e prosa, para contar e cantar esta terra tão doce, rica e árida, que, apesar de todas as mazelas que sofre, século após século, década após década, não consegue nos fazer desencantar”, diz.

Em cena, Rita e o músico Rudnei Monteiro costuram histórias sobre a Bahia, alinhavando, com letras e músicas, um repertório genuinamente baiano que atravessa gerações.

Nesta temporada, ainda, Chiquita receberá as participações especiais do cantor e compositor santamarense, J. Velloso (dia 06); o diretor musical Jarbas Bittencourt (07); a cantora e professora Ana Paula Albuquerque (14); e o trompetista Joatan Nascimento (20).

O espetáculo vai contar com interpretações que vão desde os clássicos Assis Valente, Caymmi e Gordurinha, ao que existe de mais contemporâneo no universo da Axé Music; passando pelo tropicalismo irreverente de Tom Zé e pelo samba-chula recôncavo de Roberto Mendes.