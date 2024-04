Espetáculo de Marcelo Praddo estreia em Salvador neste mês | A TARDE

O espetáculo de teatro “VOU TE CONTAR!” vai fazer a sua estreia mundial no dia 30 deste mês, no Teatro SESI Rio Vermelho, em Salvador, às 20 horas, e vai até 5 de maio, aos sábados e domingos.

Projeto do ator e diretor Marcelo Praddo, com textos do jornalista paulista Christian Carvalho Cruz, extraídos de sua coluna “Trombadas”, o espetáculo coloca em cena 5 personagens brasileiros, habitantes da capital paulista, mas que poderiam estar em qualquer lugar do Brasil.



Marcelo Praddo leva para o palco as histórias de pessoas comuns, que discorrem sobre suas vidas. Segundo o próprio Christian, são “histórias célebres de gente anônima: esse é o espírito do projeto Trombadas. Nasceu sem destino, intenções, interesses ou desejos, nada além de conhecer e ouvir as pessoas que encontro nas ruas. Então eu saio, vou lá, paro – é fundamental parar – e escuto. Depois, conto. No fim é um mergulho. E um reencontro”.



Segundo o ator, o espetáculo “dá voz a essas pessoas que não possuem milhões de seguidores, que não estampam colunas sociais, ou desfrutam das regalias dos camarotes vips do nosso carnaval, mas que ali, imortalizadas pelo olhar sensível do jornalista, se transformam em verdadeiros influencers da alma”.



De produção simples, com apenas 1 cadeira numa caixa preta, “VOU TE CONTAR!” será centrado na figura do ator e na relação íntima que se pretende estabelecer com o público.



Marcelo possui um importante trabalho na cena cultural de Salvador, onde atua há mais de 30 anos, como ator, diretor, roteirista e produtor cultural. Neste projeto, ele dirige e protagoniza o espetáculo, e conta em sua equipe com profissionais reconhecidos das artes baianas, como Bárbara Barbará (direção de movimento); Jarbas Bittencourt (trilha sonora); Eduardo Tudella (iluminador); Guilherme Hunder (figurino); Lado B - Bemiro Neto e Pat Simlício (design gráfico); Nanda Behrens (assistente de direção); Núbya Guimarães (assistente de iluminador e operação de luz); e Ana Paula Prado (produção executiva).



Os ingressos para o espetáculo custam R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia. Os ingressos estarão à venda na plataforma Sympla, em data a ser divulgada; e nos dias de espetáculo, na bilheteria do teatro, a partir das 18 horas.