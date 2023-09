Espetáculo “Mais pra lá do que pra cá”, volta ao Teatro SESI

Após o sucesso da primeira temporada em maio deste ano, a comédia dramática "Mais Pra Lá do Que Pra Cá", volta ao Teatro SESI do Rio Vermelho, em uma curta temporada, no mês de setembro, sempre às sextas-feiras. O espetáculo, que aborda a vida pelo ponto de vista de dois coveiros, tem direção geral e texto inédito do baiano Fernando Santana, com atuação de Daniel Calibam.

Os ingressos custam R$ 40 inteira e R$ 20 a meia. A primeira sessão acontece nesta sexta, 8, e a última, no dia 29. Na montagem, dois funcionários de um cemitério, que estão em um exaustivo dia de trabalho, recebem, ao final do expediente, a incumbência de enterrar uma falecida em pé, segundo atestado deixado pela própria mulher. A diversão toma conta da peça a partir do momento que eles descobrem quem era essa tal defunta.

Segundo Fernando, apesar de ser ambientado dentro de um cemitério, “Mais pra lá do que pra cá” é uma obra que fala de vida.

"Fala de amizade, das relações, do quanto que deixamos e do que podemos propor nessa vida, nesse plano, então, é uma comédia muito divertida"

De acordo com ele, a montagem foi feita sem nenhum aporte financeiro do poder público, apenas com investimentos pessoais. No entanto, o público abraçou o projeto e o espetáculo alcançou uma taxa de aprovação de 100%, constatada em pesquisa realizada pela produção. O sucesso foi tanto que fez o Teatro Sesi Rio Vermelho convidar a equipe para uma curta temporada no mesmo ano.

"Nessa segunda temporada a gente espera melhorar o espetáculo, deixar ele com mais ritmo ainda, mais divertido. O cenário vai passar por algumas modificações ainda mais positivas. A gente deseja que o público que não assistiu possa assistir nessa temporada, e quem já assistiu, que possa reassistir e levar uma pessoa que ainda não assistiu. É o nosso desejo" afirma Fernando.

Mesmo com a expectativa de que a segunda temporada seja ainda melhor do que a primeira, o diretor vai manter a pesquisa de satisfação. Serão quatro perguntas, ao final do espetáculo, para realizar a manutenção da obra.

Além de Fernando Santana e Daniel Calibam, a equipe tem ainda Jane Santa Cruz (som), Roquildes Júnior (trilha sonora original), Allison de Sá (Concepção de Luz), Robinson Fernandes (Produção), e muitos outros profissionais. A classificação etária é de 14 anos. A apresentação tem duração de 59 minutos.

"Pra quem não assistiu o espetáculo, eu faço esse convite afetuoso. Vamos nos divertir, vamos sorrir. Vamos viver essa história desses dois coveiros que trabalham arduamente e tem essa incumbência de enterrar uma pessoa em pé" completa Fernando.

Espetáculo tem direção geral e texto inédito do baiano Fernando Santana, com atuação de Daniel Calibam | Foto: Divulgação





"Mais Pra Lá do Que Pra Cá" reestreia no Teatro SESI- Rio Vermelho Quando: De 8 a 29 de Setembro. Sempre às sextas. Horário: 20 horas. Duração: 60 minutos Onde: Teatro Sesi- Rio Vermelho Quanto: 40/ 20 (meia) Informações: (71) 99934-2594 / 3255-6500

*Sob supervisão de Bianca Carneiro