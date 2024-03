Espetáculo “Maldita Seja” realiza sua última temporada no Teatro Moliè | A TARDE

O espetáculo teatral “Maldita Seja” entra em cartaz para sua última temporada no Teatro Molière (Aliança Francesa), nos dias 8, 9, 15 e 16 de março, (sextas e sábados) às 20h.

Indicado ao Prêmio Braskem 2023 nas categorias Espetáculo Adulto, Texto (Paulo Henrique Alcântara), Atriz (Viviane Laerte) e vencedor na categoria Revelação (Veridiana Andrade), o espetáculo tem encenação assinada por Hyago Matos, duplamente indicado em 2022 ao Prêmio Braskem de Teatro na categoria Revelação, pela direção das peças “Antígona” e “As Centenárias”.

O cenário é a cozinha do casarão, onde, ao longo dos anos, a devotada Cema fez seu porto seguro, de onde muito viu e ouviu. Ela sempre se esmerou em servir, atenta aos chamados dos quartos, aos pedidos na mesa do jantar. Vigilante, está pronta a cuidar, fiel guardiã. Enquanto o patrão é velado na sala de visitas, Cema permanece na cozinha, onde desfia seu rosário e conta, por insistência de Nevinha, histórias envolvendo a família do morto, relatos, por vezes, parecidos com as tramas das novelas de rádio que Nevinha tanto aprecia. Mas qual será o desfecho desta história?

A montagem tem cenário criado por Maurício Pedrosa, figurino de Guilherme Hunder, iluminação de Otávio Correia, trilha sonora de Luciano Bahia, maquiagem de Julia Laert e na contrarregragem de Bárbara Laís. A produção está a cargo de Clarissa Gonçalves.







Serviços Espetáculo teatral “Maldita Seja”

Dias 08, 09, 15 e 16 de março – sextas e sábados, às 20h, no Teatro Molière (Aliança Francesa) Ingressos a R$40 (inteira) e R$ 20(meia), que podem ser comprados na bilheteria do teatro ou pelo Site do Sympla