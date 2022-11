O espetáculo "Mulheres Pretas Falam de Amor" acontece em Salvador no Teatro Vila Velha nesta sexta-feira, 18. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$10 (meia), e podem ser adquiridos através do Sympla.

A peça fala sobre o espaço de fala para a mulher negra diante das experiências de afeto, e está integrando a programação do Novembro Negro do teatro. Além do texto dramático, o espetáculo exibe um mini-documentário com narrativas reais de mulheres negras.

O roteiro conta a história de uma mulher ao ver a manchete de um jornal sobre uma chacina no bairro onde mora, exige uma cobertura com nova pauta. Enquanto espera, a história a convida a refletir sobre desejos, amores e saudades.

A peça é escrita e dirigida por Heme Costa, e tem no elenco Andréia Anjos, Jeniffer Capinan, Thallia Anatália e Tiago Chaves. A produção e realização é da Cabeça de Cuia Produtora.