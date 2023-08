Espetáculo “O Auto da Compadecida” ganha novas sessões em agosto

O espetáculo “Auto da Compadecida”, baseado na obra de Ariano Suassuna, seguirá em cartaz no mês de agosto, no Centro Cultural Ensaio, em Salvador. A peça tem direção e encenação de Fábio Tavares (“Lenda das Yabás” [2012], “Fé” [2017], “Temporada Final” [2022] e “Navalha na Carne” [2023]).

O espetáculo ganhou uma pequena alteração na estrutura do seu roteiro, que inicia pelo fim, ou seja, as personagens já começam mortas, no céu, e a trama se desenrola contando como elas chegaram ali, dando ainda mais amplidão às peripécias dos dois anti-heróis, malandros e mentirosos, João Grilo e Chicó.

A obra ganha duas sessões aos sábados (05/08, 12/08, 19/08 e 26/08), às 19h e às 20h30, e uma sessão aos domingos (06/08, 13/08, 20/08 e 27/08), às 19h. Os ingressos, que custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), podem ser comprados pela plataforma Sympla. A classificação é de 12 anos.

O elenco é composto por Amanda Cambeses, Augusto Barbosa, Duda Lemos, Ramon Almeida e Thales Moreira, além de Lis Gabrieli, Lucas Teixeira, Marco Ariel Lopo, Maria Franco e Vitória Guimarães.