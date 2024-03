Espetáculo “O Mundo das Minhas Palavras” segue até março no Módulo | A TARDE

O espetáculo “O Mundo das Minhas Palavras” ganhou novas datas e seguirá em cartaz nos domingos, com sessões às 11h, no Teatro Módulo até o mês de março.

Vencedor do Prêmio Braskem de Teatro 2018, na categoria Melhor Espetáculo Infantojuvenil, tem Augusto Nascimento e Fernanda Beltrão no elenco. A montagem é uma produção do Núcleo Teatro Viável. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Em uma abordagem lúdica e musical, a peça oferece uma dramaturgia que explora como as crianças interagem com o mundo e com outras pessoas por meio da linguagem.

As canções, escritas pelo dramaturgo e diretor Wanderley Meira, estão disponíveis em plataformas de streaming, ampliando o alcance e o impacto dessa experiência teatral.

“O universo do espetáculo é o espaço da subjetividade das crianças: colorido, não linear, mas, ao mesmo tempo fluido, e em constante construção – essa é a máxima que norteia a construção da encenação, do cenário, do figurino, da iluminação e dos efeitos que ambientam a cena, associada ao pensamento de viabilidade de execução que norteia o pensamento do Núcleo”, diz Wanderley.

Com Augusto Nascimento e Fernanda Beltrão no elenco, o espetáculo apresenta uma reflexão ágil e contemporânea sobre como adultos, a educação formal e a sociedade em geral influenciam na construção da linguagem das crianças.

Os atores se alternam entre papéis de adultos, crianças, palavras e outros personagens do universo infanto-juvenil, promovendo um diálogo direto com o público.

SERVIÇO

Espetáculo Infantojuvenil: O Mundo das Minhas Palavras

Local: Teatro Módulo

Temporada: 25 de fevereiro e 03. 10, 17 e 24 de março

Horários: 11h

Ingressos: R$40,00 (inteira), R$20,00 (meia), disponíveis na plataforma Sympla

Classificação: Livre