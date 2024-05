Espetáculo seleciona jovens e adultos para atuar em peça | A TARDE

Jovens e adultos sem experiência, com interesse de ingressar no mundo do teatro, podem se inscrever até quinta-feira, 9, para a seleção de elenco do espetáculo "O Bicho de Duas Patas", que propõe reflexões sobre o impacto do ser humano no planeta.

O projeto, idealizado pela artista Silvânia Cerqueira, natural de Valente, Bahia, mestra em artes visuais e doutoranda em educação. Contado com auxílio de Alan Aljó, artista educador e produtor cultural soteropolitano nascido em Valéria, propõe uma narrativa que explora os danos causados pelo homem ao nosso planeta.

Inspirado em mitos afro-brasileiros, indígenas e nas teorias atômicas da física, "O Bicho de Duas Patas" busca não apenas entreter, mas também sensibilizar o público para a urgência de cuidarmos do nosso lar comum.

"Queremos construir uma narrativa que nos faça refletir sobre nossa relação com o meio ambiente e com as outras formas de vida que compartilham este planeta conosco. 'O Bicho de Duas Patas' é uma oportunidade de ampliar essa discussão de forma criativa e impactante," diz Silvânia Cerqueira.

A seleção de elenco consistirá em duas etapas. Os selecionados participarão da segunda etapa nos dias 11 e 12 de maio, das 9h às 14h. A etapa envolverá atividades práticas e teóricas, proporcionando uma experiência enriquecedora para todos os participantes.

Alan Aljó, responsável pela direção e cenário do espetáculo, acrescenta: "Estamos muito animados com o processo de seleção e ansiosos para receber talentos que compartilhem conosco o desejo de contar essa história de forma única e inspiradora."

O projeto "O Bicho de Duas Patas" foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e conta com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo.



As inscrições podem ser feitas até o dia 09 de maio por meio do link https://docs.google.com/forms/d/1p5FlDzFpBRVs0qBPuXfD1hot7N30RJ2vt_wI7NAsZWo/viewform?edit_requested=true disponível na bio do Instagram @obichodeduaspatas. Pessoas de qualquer idade podem participar.



