Espetáculo sobre Chico Buarque volta à Bahia no próximo mês | A TARDE

O espetáculo “Chico Buarque - Um Outro Olhar”, releitura mais pop e teatralizada da obra do cantor e compositor, voltará à Bahia no próximo mês. A primeira apresentação, em Salvador, acontecerá no Teatro da Cidade, localizado na avenida Paralela, no dia 15, às 20h.

A segunda, em Feira de Santana, será no Centro de Cultura Amélio Amorim, situado na avenida Presidente Dutra, às 20h do dia 16. Os ingressos, à venda na plataforma Sympla, custam de R$ 60 a R$ 140.



Chico Buarque - Um Outro Olhar é estrelado pelo NU’ZS Duo, dueto composto da atriz e cantora mineira Marcê Porena e do arranjador e guitarrista paulista Max Silva. No show cênico-musical, ela interpreta o repertório, enquanto ele faz intervenções teatrais a seu lado.



Segundo Marcê, como sugere o próprio nome do espetáculo, “a decisão de criar um Chico mais pop e, ao mesmo tempo, teatral tem como objetivo conectar a obra do artista a um público que talvez não esteja tão familiarizado com suas canções”.



Responsável pela direção musical, Max optou por gravar os sons de todos os instrumentos que compõem a apresentação, desde bateria até sintetizadores - o que dispensa a necessidade de haver uma banda ao vivo e lhe dá um caráter mais intimista.



“A obra de Chico é necessária, vital e, como disse Ruy Guerra [cineasta moçambicano], sem ela, o Brasil seria mais pobre”, ressalta Max. “Além disso, quando interpretada com uma nova roupagem e atualizada sob outro olhar, estabelece um elo com a atemporalidade.”



Lançamento



A volta de Chico Buarque - Um Outro Olhar a Salvador também irá marcar o lançamento em show do single “Geni E O Zepelim”, disponível nas plataformas de streaming desde a última sexta-feira, 13. Na releitura da canção, transportada para uma paisagem urbana e tecnológica, Geni é uma das quatro personagens apresentadas e a única que não possui voz própria dentro do enredo.



Fora o lançamento, compõem o repertório do espetáculo, que já passou por diversas cidades no país, clássicos como “Tatuagem”, do álbum “Calabar”; “Sem Açúcar”, do aclamado disco ao vivo “Chico e Bethânia”; “Sob Medida” e “Olhos nos Olhos”, com um tom de rock dado por riffs de guitarra e sintetizadores; e “O Meu Amor”, o mais pop dos regravados pela dupla. Na apresentação, dividida em dois atos - um, mais pop, e o outro, mais intimista -, há espaço ainda para mais 20 músicas com novas roupagens.