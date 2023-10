Espetáculo sobre passagem do tempo na sociedade volta a Salvador | A TARDE

O espetáculo "Árcade - Versos para Olhar o Tempo", que convida o público a uma reflexão sobre a passagem do tempo na sociedade contemporânea, terá duas apresentações em Salvador, nos dias 25 e 26 de outubro, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

Combinando poesia, humor e profundidade, o solo performativo é apresentado pelo autor, roteirista e premiado diretor baiano Daniel Arcades. Os ingressos estão disponíveis para compra no site Sympla.

O espetáculo já passou por diversas cidades e marca o retorno de Daniel Arcades aos palcos após um intervalo de quatro anos, quando esteve envolvido em projetos como a coautoria do roteiro do filme "O Paí Ó 2" e o lançamento de seu primeiro livro, "Trilogia da Chacina", em 2022.

Segundo Daniel, “Árcade” é um passeio poético pelas diversas visões acerca da economia do tempo e da busca pela praticidade no dia a dia. Ele considera o espetáculo "meio autobiográfico, meio ficcional".

"Um solo que traz no centro o sujeito árcade, uma persona que carrega consigo múltiplas identidades e está a todo momento buscando praticidades em meio às diversas tarefas do dia a dia, visando ganhar tempo, para sentir-se vivo, ter capital e autoestima elevada".

Ele explica que os espectadores vão, muitas vezes, do riso ao choro ao se identificarem diretamente com cenas e passagens do espetáculo, em uma atmosfera que transita entre a profundidade e a leveza das questões humanas e do tempo.

"A vida poética foi, pouco a pouco, perdendo espaço para um estilo de vida cada vez mais veloz e conectado, em que todas as coisas tornam-se urgentes, resultando em ansiedades, síndromes de pânico, síndromes do impostor, elementos que serão, minuciosamente, levados aos olhos da plateia".

Serviço:

Solo “Árcade - Versos para Olhar o Tempo”, de Daniel Arcades

Data: 25 a 26 de outubro de 2023 (quarta e quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Sesi Rio Vermelho

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Vendas: Sympla e na bilheteria, 1h antes do espetáculo

Classificação indicativa: 14 anos

Realização: Dan Território

Redes sociais: instagram.com/danterritorio