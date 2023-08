Falabella passa mal durante musical e precisa interromper espetáculo

Miguel Falabella passou mal na noite desta sexta-feira, 25, e teve que interromper a apresentação do musical “Kiss me - Kate - O Beijo da Megera”, no Teatro Villa Lobos, Zona Oeste de São Paulo. O ator confirmou a informação através de um vídeo publicado no Instagram.

“E aí galera, só para avisar que eu realmente passei mal durante o espetáculo, porque eu estava com febre, forcei a barra. Não devia ter feito, tive uma queda de pressão no meio do show, logo no início, mas estou bem, já fui medicado”, disse o ator, que afirma que “o show não pode parar”, se referindo a continuidade do espetáculo que está em cartaz.

Na legenda o ator tranquilizou os amigos. "Aos amigos que se preocupam”. A assessoria da peça confirmou que Falabella chegou ao teatro gripado e tentou fazer o espetáculo mesmo assim, de acordo com o g1.