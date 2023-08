Fechado na pandemia, Teatro Isba será reaberto em setembro

Fechado em 2020, na pandemia, o Teatro Isba, em Ondina, vai ser reaberto no início de setembro. O equipamento cultural passou por requalificação técnica nos equipamentos.

A sessão extra do sucesso “Tom na Fazenda”, no dia 1º marca a reabertura do espaço. As outras duas apresentações, nos dias 2 e 3 de setembro, também no Isba, já estão esgotadas.

Tom na Fazenda

A montagem, que traz o ator Armando Babaioff no personagem título, conta a história de Tom, homem gay, publicitário que perde o companheiro e decide ir à fazenda da família de seu falecido amor para o funeral. Ao chegar, descobre que a sogra nunca tinha ouvido falar dele e, tampouco, sabia que o filho era gay e que mantinha esse relacionamento.

Todas apresentações terão tradução em libras. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla. Sucesso nacional, desde a sua estreia em 2017, com mais de 60 mil espectadores em mais de 300 sessões, o espetáculo tem ainda no elenco os atores Gustavo Rodrigues (Francis) e as atrizes Soraya Ravenle (Ágatha) e Camila Nhary (Sara). A direção é de Rodrigo Portella - ganhador do prêmio de melhor diretor no Shell.

Em março de 2023, a convite do Théâtre Paris-Villette, realizou uma temporada de um mês na cidade de Paris com recorde de público e bilheteria, recebendo elogios dos veículos mais importantes da França, como o Jornal Le Monde. Recentemente, Tom na Fazenda esteve em cartaz em São Paulo e repetiu o sucesso das temporadas anteriores, com mais de 8 mil espectadores e ingressos esgotados muito antes do fim de uma temporada de 3 meses no Teatro Vivo. O espetáculo continua em temporada em São Paulo enquanto está em circulação por oito cidades da região.

Serviços O quê: espetáculo Tom na Fazenda - com Armando Babaioff, Gustavo Rodrigues, Soraya Ravenle e Camila Nhary Quando: 02 e 03 de setembro - Sábado, 20h, e Domingo, 19h Local: Teatro Isba Ingressos: R$55 (meia) / R$110 (inteira) - vendas antecipadas Sympla. Duração: 120 minutos Classificação: 18 anos

Detalhes

A partir do dia 01 de Setembro de 2023, artistas, produtores e público terão acesso ao espaço que, por mais de 20 anos, movimentou a cena cultural baiana. Renovado, abre-se para sociedade agora mantido pela FAVENI, uma instituição com mais de 15 anos de mercado, atuando no segmento de ensino na modalidade presencial e a distância, com mais de 300 polos espalhados em todo o Brasil.

Abrindo sua programação de reinauguração, o Teatro ISBA recebe, no mês de Setembro, os espetáculos “TOM NA FAZENDA” protagonizado por Armando Babaioff, que cumprirá temporada dias 01, 02 e 03; e, “EU TE AMO”, de Arnaldo Jabor, com Sergio Marone e Juliana Martins, dias 23 e 24. Até o final do ano, espetáculos com “Mãe Fora da Caixa “ com Miá Melo, “Quando Eu Crescer Quero Amar Desse Jeito” com Vera Fischer, “Batenu Tenu” com João Pimenta, “Allan Kardec- Um Olhar para a Eternidade” e “Carlota” da Companhia Focus de Dança estão programados para o espaço.